В Украине впервые выступит культовый рок-музыкант Ник Кейв

Легендарный австралийский рок-музыкант Ник Кейв впервые даст концерт в Украине, сообщает УНИАН.

Как сообщается на странице концертного агентства Pop Corn CA в Facebook, концерт группы Nick Cave & The Bad Seeds запланирован на 19 августа 2022 года в столичном Дворце спорта. Билеты должны поступить в продажу с 16 августа 2021 года, стоимость от 1290 грн.

Кто такой Ник Кейв

Рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам и актер Ник Кейв родился в 1957 году в Австралии. Музыкант отличается особо мрачным стилем как в музыке и лирике, так и внешнем виде, а на концертах он весьма экпрессивен и театрален. По словам самого Кейва, на его личность и творчество сильно повлияла художественная литература.

Помимо этого, Кейв отметился несколькими сольниками, последний из которых Carnage он выпустил в паре с Уорреном Эллисом из Nick Cave & The Bad Seeds в феврале 2021 года.

Ну а массовый слушатель в первую очередь знает Ника Кейва по вечному хиту Where the Wild Roses Grow, выпущенному совместно с австралийской поп-дивой Кайли Миноуг в 1994 году.

Также Кейв написал саундтреки к нескольким десяткам фильмов, включая "Бэтмен навсегда", "Крик", "Хеллбой: Герой из пекла", "Любовь и сигареты", "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Самый пьяный округ в мире" и "Острые козырьки".