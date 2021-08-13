Топ-5 продуктов, которые снижают риск развития рака

Исследования показывают, что некоторые продукты, включенные в ежедневный рацион, могут значительно снизить риск возникновения рака, сообщает Clutch.

По словам доктора Гаган Сайни, онколога-радиолога из Max Healthcare к таким относятся:

Брокколи

Включение в рацион данного продукта помогает снизить риск развития рака толстой кишки, мочевого пузыря и простаты. Богатая клетчаткой брокколи содержит сульфорафан, который стимулирует выработку ферментов, улучшающих иммунитет, и может быть полезным для выведения из организма химических веществ, вызывающих рак.

Апельсины

Апельсин, богатый витамином С и антиоксидантами, является одним из самых распространенных продуктов, которые помогают снизить риск рака. И витамин С, и антиоксиданты необходимы для борьбы с возбудителями рака. Конечно, помимо этого, цитрусовые снижают риск многих других заболеваний, снижая уровень холестерина, способствуя снижению веса и делая вашу кожу эластичной и сияющей.

Зеленый чай

Зеленый чай богат полифенолами, антиоксидантами и обладает противораковыми свойствами, которые помогают снизить риск развития онкозаболеваний пищевода, легких, печени, полости рта, поджелудочной железы и простаты.

Имбирь

Блокирует рост раковых клеток яичников и тем самым ограничивает их способность к распространению.

Чеснок

Чеснок обладает антибактериальными свойствами, которые могут помочь снизить риск рака разными способами и остановить размножение злокачественных клеток. Известно, что он убивает раковые клетки груди, толстой кишки, пищевода и желудка.