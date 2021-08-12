Экс-кандидата в президенты задержали в Беларуси

Бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева задержали силовики, сообщает Украинская правда.

Дмитриев – является сопредседателем общественной организации "Говори правду", членом оргкомитета "Нашей партии".

Силовики задержали его утром. В то же время до сих пор неизвестно, по какой причине его забрали и где он находится.

"Говори правду" – объединение, которое начало в Беларуси кампанию на основе которой в президенты баллотировались несколько человек в разные годы.