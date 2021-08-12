Валютный рынок: итоги четверга

Гривна от вчерашнего погашения ОВГЗ так и не появилась на межбанковском валютном рынке. Поэтому котировки безналичного доллара продолжили снижение, и тогда появление Национального банка немного затормозило процесс.

Объем предложения валюты сегодня был существенно меньше, чем в предыдущие дни. Таким незамысловатым образом экспортеры дали понять, что не согласны продавать доллары и евро по любой цене. Однако спрос тоже снизился: часть импортеров купила нужную сумму, испугавшись роста, во вторник и среду, а те, что остались, решили выжидать до последнего. Перекос в сторону предложения все же ощущался, поэтому котировки пошли вниз.

В этой ситуации опять не остался в стороне Национальный банк: дождавшись, когда ценник опустят в район 26,76 гривен, регулятор вышел с покупкой, но не стал выставлять ордер, а по привычке просто убрал с рынка (удовлетворил заявки) самые дешевые предложения, тем самым затормозив снижение. Впрочем, после ухода регулятора снижение все равно продолжилось: цель остановить курс доллара на конкретном уровне, похоже, сегодня Нацбанком и не ставилась.

Закрыли торги четверга на 5,5 копеек на покупке и на 4 копейки на продаже ниже, чем в среду.

Ход торгов:

Стартовые котировки – 26,70/26,80 (покупка/продажа).

Торги четверга открылись с уже традиционным спредом 10 копеек. Покупатели с самого утра поспешили намекнуть, что рассчитывают на более низкие цены. Впрочем, им это не особо удалось: продавцы не торопились устраивать распродажу. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,755 гривен прошла лишь в 9:57. Видя неуступчивость продавцов, те покупатели, которым срочно нужно было купить валюту, решили поднять ценники.

В результате к 10:45 котировки выросли до 26,785 гривен на покупке и 26,805 гривен на продаже. По такой цене желающих продать было очень много, и котировки опять начали снижаться. В районе 26,76 гривен возникла угроза обвала, поэтому на рынке появился Национальный банк. Он не столько стремился покупать валюту, сколько продемонстрировать, что следит за ситуацией. После ухода регулятора снижение продолжилось до дневных минимумов.

Котировки закрытия – 26,725/26,75 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня упал на 94 млн по сравнению со средой и составил 148,3 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,7815 гривен. Официальный курс доллара на 13 августа установлен на отметке 26,7686 гривен за доллар, снижение на 3,56 копейки. Официальный курс евро на 13 августа установлен на отметке 31,4210 гривны за евро, рост на 1,05 копейки.

Курс наличного доллара в обменниках Киева за день снизился примерно на 5 копеек. Утром его продавали по 26,87-26,88 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,82-26,83 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:30 – 1,1741. Евро в течение дня несколько раз то опускался вниз, то поднимался вверх, реагируя на выходящие новости. Публикация очередной порции американской статистики в 15:30 помогла доллару ненадолго укрепиться, но к вечеру евро отыграл все потери. Цена наличного евро в течение дня снизилась примерно на 8 копеек: утром киевские обменки продавали его по 31,48-31,50 гривен, а к вечеру готовы были отдавать по 31,40-31,42 гривен.

Российский рубль сегодня так и не смог определиться с направлением дальнейшего движения. Весь день он колебался между уровнями 73,35 и 73,70 рубля за доллар. Состоянием на 19:30 рубль торгуется в узком диапазоне 73,46-73,52 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,62-3,65 гривны за 10 рублей.