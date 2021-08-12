В российском городе самый грязный воздух в мире

Российский город Красноярск в третий раз возглавил рейтинг мегаполисов мира с самым высоким уровнем загрязнения атмосферы, сообщает Рамблер.

Об этом свидетельствуют данные сервиса IQAir, отслеживающего качество воздуха в реальном времени.

По состоянию на 11 августа, российский город находился на первой строчке списка с индексом качества воздуха (AQI), равным 427. Ниже расположились Кабул (Афганистан) и Колката (Индия) со значительно меньшим уровнем загрязнения — 152 и 122 соответственно. В десятку также вошли Улан-Батор (Монголия), Дубай (ОАЭ), Денвер (США), Сантьяго (Чили), Сараево (Босния и Герцеговина), Лахор (Пакистан) и Джакарта (Индонезия).

Наименьшей количество загрязнений нашли в Сиэтле (США), Праге (Чешская Республика), Портленде (США), Мельбурне (Австралия) и Вроцлаве (Польша). Москва заняла 47-ю позицию со значением загрязнения в 55.

Самый грязный воздух в мире в Красноярске нашли в августе 2020 года. Тогда индекс качества атмосферы равнялся 158. Ниже расположились Джакарта и Лондон. В июле 2021 года столица Сибири вновь заняла первую строчку рейтинга с тем же показателем. В топ-3 также вошли столица Перу Лима и столица Узбекистана Ташкент.

Эксперты оценивают качество воздуха (AQI) по шкале. В зависимости от уровня загрязнения атмосферы города распределяют по зонам, из которых зеленый сектор соответствует "хорошему" показателю, желтый — "умеренному", и так до последнего, "фиолетового", который обозначает "повышенную опасность".