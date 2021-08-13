В Грузии молнией убило стадо овец

В южной Грузии в результате удара молнии на горе Диди Абули погибли 530 овец, которые паслись на пастбище. Пастух отделался потерей сознания, сообщает Страна.ua.

По словам пастуха по ним ударила молния. Он в результате удара всего лишь потерял сознание, а когда пришел в себя, то обнаружил, что часть животных погибла, передает грузинское издание Jnews.

Как рассказал изданию житель местного села Тамбовка, Николай Леванов, он держит стадо из 600 овец. Вместе с его стадом на пастбище находилось еще около 1 500 овец других фермеров.

Всего в результате удара молнии погибло 530 животных. Фермеры не смогли спустить тела всех животных, поэтому они приняли решение сжечь тела прямо на горе.

Издание на своей странице в Facebook опубликовало видео, на котором видны тела погибших животных. Цена одной овцы в Грузии колеблется в районе 110-115 долларов.