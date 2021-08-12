Военные из Чехии и Словакии будут участвовать в киевском параде

Представители Вооруженных сил (ВС) Чехии примут 24 августа в Киеве участие в военном параде по случаю Дня независимости Украины. Об этом заявил журналистам в четверг вечером пресс-секретарь чешского министерства обороны Марек Вала, сообщает ТАСС.

"Чешская армия направит на торжества по случаю 30-летия независимости Украины 27 военнослужащих из состава гарнизона Праги. Они примут участие в военном параде" , - отметил он.

На торжества в Киев направится официальная делегация из Чехии. В ее состав войдут заместитель министра обороны республики Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генштаба ВС Чехии Яромир Зуна.

В киевском военном параде будут также задействованы словацкие военнослужащие.