Бритни Спирс освободилась от опеки отца

Отец американской исполнительницы Бритни Спирс Джейми согласился отказаться от опекунства над своей дочерью. Однако адвокат мужчины заявил, что для этого "нет реальных оснований" и решение принято только из-за публичного спора между семьей, который стал противоречить интересам поп-звезды, сообщает Обозреватель.

Соответствующий ответ на ходатайство исполнительницы ее отец подал в Верховный суд Лос-Анджелеса в четверг, 12 августа. Как пишет Variety, этот шаг Джейми Спирса – огромная победа для певицы, которая под опекой уже 13 лет после своего публичного нервного срыва.

Издание отметило, что с тех пор Спирс стала достаточно здоровой, чтобы выступать, гастролировать, проживать в Лас-Вегасе и зарабатывать сотни миллионов долларов.

Адвокат Джейми Спирса заявил: его клиент готов сотрудничать с представителями своей дочери в деле о снятии опекунства. В то же время правозащитник назвал мужчину "постоянной мишенью неоправданных нападок".

"Независимо от его официального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и заботиться о том, что лучше для нее" , – утверждает юрист.

Адвокат поп-звезды Мэтью Розенгарт в свою очередь заявил, что событие стало для них неожиданностью. По словам Розенгарта, они разочарованы продолжающимися постыдными и достойными осуждения нападками на его подзащитную.