Бритни Спирс освободилась от опеки отца

Бритни Спирс освободилась от опеки отца

Отец американской исполнительницы Бритни Спирс Джейми согласился отказаться от опекунства над своей дочерью. Однако адвокат мужчины заявил, что для этого "нет реальных оснований" и решение принято только из-за публичного спора между семьей, который стал противоречить интересам поп-звезды, сообщает Обозреватель.

Соответствующий ответ на ходатайство исполнительницы ее отец подал в Верховный суд Лос-Анджелеса в четверг, 12 августа. Как пишет Variety, этот шаг Джейми Спирса – огромная победа для певицы, которая под опекой уже 13 лет после своего публичного нервного срыва.

Издание отметило, что с тех пор Спирс стала достаточно здоровой, чтобы выступать, гастролировать, проживать в Лас-Вегасе и зарабатывать сотни миллионов долларов.

Адвокат Джейми Спирса заявил: его клиент готов сотрудничать с представителями своей дочери в деле о снятии опекунства. В то же время правозащитник назвал мужчину "постоянной мишенью неоправданных нападок".

"Независимо от его официального статуса, мистер Спирс всегда будет отцом мисс Спирс, он всегда будет любить ее безоговорочно и заботиться о том, что лучше для нее", – утверждает юрист.

Адвокат поп-звезды Мэтью Розенгарт в свою очередь заявил, что событие стало для них неожиданностью. По словам Розенгарта, они разочарованы продолжающимися постыдными и достойными осуждения нападками на его подзащитную.

"Мы с нетерпением ждем продолжения нашего энергичного расследования поведения мистера Спирса и других лиц за последние 13 лет, когда он получил миллионы долларов от состояния своей дочери, и я с нетерпением жду получения показаний мистера Спирса под присягой", – сказал адвокат.
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