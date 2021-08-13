Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Снижение котировок безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке продолжилось и в четверг.

Появление Национального банка с покупкой 5 млн долларов (а на этой неделе регулятор больше за один день и не пытался покупать) лишь на время затормозило снижение ценников, продолжившееся сразу же после того, как регулятор ушел. В последний день рабочей недели, похоже, на межбанке будет установлен новый годовой минимум. Экспортеры, отлично видя текущий тренд, будут торопиться продать свои объемы, а покупатели – выжидать лучших цен и покупать только при появлении признаков торможения или разворота внутридневного тренда.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 26,70/26,77 – цена заявок на покупку/продажу соответственно. Курс наличного доллара в обменниках Киева вчера снизился примерно на 5 копеек. Утром его продавали по 26,87-26,88 гривен, а к вечеру ценник опустили до 26,82-26,83 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с того же уровня. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. От того, продолжит ли дешеветь безналичный доллар, зависит и направление дальнейшего движения курса наличного доллара.

Евро на рынке FOREX в четверг совершал колебания в узком диапазоне 1,1723-1,1747 доллара. Утром пятницы он пытается продолжить рост, но пока безрезультатно. Наличный евро в четверг подешевел примерно на 8 копеек: утром киевские обменки продавали его по 31,48-31,50 гривен, а к вечеру готовы были отдавать по 31,40-31,42 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 31,40-31,43 гривен. Далее все будет зависеть от двух традиционных факторов: ситуации на FOREX и поведения наличного доллара. В случае, если евро на FOREX продолжит расти, наличный евро тоже может подорожать.

Российский рубль в четверг весь день совершал движения между уровнями 73,35 и 73,70 рубля за доллар. Утром пятницы он торгуется в узком диапазоне 73,53-73,65 рубля за доллар. Наличный рубль в столице вчера продавали по 3,62-3,65 гривны за 10 рублей. Сегодня ожидается, что цена российской валюты останется прежней.