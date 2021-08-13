37 млн транспортного налога: какие авто считаются роскошью

37 млн транспортного налога: какие авто считаются роскошью
Фото: Pixabay

В июле 2021 года физлица уплатили в местные бюджеты 5,9 млн грн транспортного налога. Всего за семь месяцев этого года украинцы перечислили 37 млн грн т.н. "автомобильного налога на роскошь", сообщает UBR.

По данным Государственной налоговой службы, в этом году налогообложению подлежат 248 моделей машин. В перечне находятся такие марки:

  • AstonMartin;
  • Audi;
  • Bentley;
  • BMW;
  • Cadillac;
  • Chevrolet;
  • Ferrari;
  • Jaguar;
  • Lamborghini;
  • LandRover;
  • Lexus;
  • Maserati;
  • Mercedes-Benz;
  • Porsche;
  • Rolls-Royce;
  • Tesla;
  • Mclaren.

Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

В ГНС напомнили, что такие сборы должны оплачивать украинцы, которые владеют легковыми автомобилями, рыночная стоимость которых превышает 2,25 млн грн (375 размеров минимальной заработной платы на 1 января). При этом возраст машины должен быть не старше пяти лет с года выпуска.

Чтобы узнать стоимость своего автомобиля, владелец может воспользоваться специальным калькулятором на сайте Министерства экономики.

Напомним, что из-за роста минимальной зарплаты и соответственно стоимости авто, которые подлежат налогообложению, Минфин предлагает снизить "порог" до 200 "минималок". Таким образом налог на роскошь вынуждены будут платить украинцы, которые владеют машинами за 1,2 млн грн.

Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics