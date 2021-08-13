37 млн транспортного налога: какие авто считаются роскошью

В июле 2021 года физлица уплатили в местные бюджеты 5,9 млн грн транспортного налога. Всего за семь месяцев этого года украинцы перечислили 37 млн грн т.н. "автомобильного налога на роскошь", сообщает UBR.

По данным Государственной налоговой службы, в этом году налогообложению подлежат 248 моделей машин. В перечне находятся такие марки:

AstonMartin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Cadillac;

Chevrolet;

Ferrari;

Jaguar;

Lamborghini;

LandRover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-Benz;

Porsche;

Rolls-Royce;

Tesla;

Mclaren.

Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

В ГНС напомнили, что такие сборы должны оплачивать украинцы, которые владеют легковыми автомобилями, рыночная стоимость которых превышает 2,25 млн грн (375 размеров минимальной заработной платы на 1 января). При этом возраст машины должен быть не старше пяти лет с года выпуска.

Чтобы узнать стоимость своего автомобиля, владелец может воспользоваться специальным калькулятором на сайте Министерства экономики.

Напомним, что из-за роста минимальной зарплаты и соответственно стоимости авто, которые подлежат налогообложению, Минфин предлагает снизить "порог" до 200 "минималок". Таким образом налог на роскошь вынуждены будут платить украинцы, которые владеют машинами за 1,2 млн грн.