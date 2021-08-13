37 млн транспортного налога: какие авто считаются роскошью
В июле 2021 года физлица уплатили в местные бюджеты 5,9 млн грн транспортного налога. Всего за семь месяцев этого года украинцы перечислили 37 млн грн т.н. "автомобильного налога на роскошь", сообщает UBR.
По данным Государственной налоговой службы, в этом году налогообложению подлежат 248 моделей машин. В перечне находятся такие марки:
- AstonMartin;
- Audi;
- Bentley;
- BMW;
- Cadillac;
- Chevrolet;
- Ferrari;
- Jaguar;
- Lamborghini;
- LandRover;
- Lexus;
- Maserati;
- Mercedes-Benz;
- Porsche;
- Rolls-Royce;
- Tesla;
- Mclaren.
Ставка транспортного налога составляет 25 тыс. грн за каждый автомобиль.
В ГНС напомнили, что такие сборы должны оплачивать украинцы, которые владеют легковыми автомобилями, рыночная стоимость которых превышает 2,25 млн грн (375 размеров минимальной заработной платы на 1 января). При этом возраст машины должен быть не старше пяти лет с года выпуска.
Чтобы узнать стоимость своего автомобиля, владелец может воспользоваться специальным калькулятором на сайте Министерства экономики.
Напомним, что из-за роста минимальной зарплаты и соответственно стоимости авто, которые подлежат налогообложению, Минфин предлагает снизить "порог" до 200 "минималок". Таким образом налог на роскошь вынуждены будут платить украинцы, которые владеют машинами за 1,2 млн грн.