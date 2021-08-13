ПриватБанк, Укрзализныця и Центрэнерго: 19 компаний получили штрафы от АМКУ

Антимонопольный комитет Украины принял решение о наложении штрафов на 19 компаний за нарушение антимонопольного законодательства в части предоставления ответа на информационное требование.

Общая сумма штрафов составляет около 4 млн грн, сообщает пресс-центр АМКУ.

Так, за несвоевременный ответ на запрос комитета санкции были применены к таким предприятиям:

ГП "Волыньуголь" (повторное непредставление) – 978 426 грн;

"Здравофарм" – 272 тыс. грн;

ГП "Угерский спиртовой завод" – 350 тыс. грн;

"Украинская железная дорога" – 217 600 грн;

ГП "Прозорро.Продажи" – 54 400 грн;

"Утесистем"– 64 388 грн;

Приватбанк – 108 800 грн;

Альфа-банк – 54 400 грн;

"Меркурий Экспресс" – 82 600 грн"

"Мелел" – 34 000 грн;

Фирма "Селтик" – 9200 грн.

Также за представление информации не в полном объеме были оштрафованы ГП "Львовуголь"(повторное нарушение) – 632 800 грн, "Электро Юа" – 364 тыс. грн, ООО "Автоэнтерпрайз" – 314 645 грн, "Центрэнерго" – 216 тыс. грн, "Первомайскуголь" (повторное нарушение) – 206 862 грн, "Аепей" – 180 405 грн и ТОВ "Автоэнтерпрайз"– 34 тыс. грн.

За представление недостоверной информации 136 тыс. грн штрафа получила компания "Вортекс".