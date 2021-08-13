Минэнерго: Европе грозит искусственный дефицит газа

Целью "Северного потока-2" является создание искусственного дефицита газа в Центральной и Восточной Европе. "Газпром" нужно лишить такой возможности, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр энергетики Украины Германа Галущенка в интервью польскому изданию BiznesAlert.

"Чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока" , - отметил Галущенко.

По его словам, это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром".

"Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса" , - сказал министр.

Автор: Инна Собора