Какую пользу для здоровья человека приносит хрен

Хрен - это душистая, пряная приправа, которая происходит из Восточной и Центральной Европы, часто используется в сочетании с мясом и рыбой. Но знаете ли вы, что этот жгучий продукт также является отличным источником различных питательных веществ, которые помогают справиться с некоторыми инфекционными заболеваниями и даже раком, сообщает Ukr.media.

Употребление приправы из хрена может обеспечить ваш организм такими микроэлементами:

кальцием;

пищевыми волокнами;

фолиевой кислотой;

марганцем;

калием;

витамином С.

Одна столовая ложка или 15 г приготовленного хрена содержит только семь калорий. Такой же размер порции также содержит менее 1 г белка и жира и лишь 2 г углеводов. Кроме того, хрен содержит много полезных растительных соединений, таких как глюкозинолаты, которые распадаются на изотиоцианаты. Эти соединения могут помочь бороться с раком, заболеваниями мозга и инфекциями.

В фитотерапии хрен используется для лечения синусовых проблем и других заболеваний, таких как простуда и грипп. Специя острая и может помочь справиться с выделениями из носа и проблемами с легкими. Употребление хрена вызывает жжение в пазухах носа и горла, и именно поэтому пряность используется для лечения простуды и проблем с дыханием.

В одном исследовании исследователи работали с более чем 1500 добровольцев, которым давали добавку, содержащую 80 мг сушеного корня хрена и 200 мг настурции. Результаты показали, что добавка была столь же эффективной, как и традиционный антибиотик при лечении острых синусовых инфекций и бронхита. Также хрен используется в качестве домашнего средства от инфекций мочевыводящих путей (ИМП) и кишечных глистов.