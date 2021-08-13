Украинцы стали чаще покупать новые электромобили

На украинском рынке электромобилей в июле выросла доля новых машин, сообщает 24 Канал.

За июль украинский автопарк пополнился 771 автомобилем на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 3,5% меньше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром. Однако доля новых машин в июльских регистрациях BEV заметно выросла, с 8% в 2020 году до 12% в 2021 году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто – 714 шт. (новых – 93 шт., подержанных – 621 шт.).

Самым популярным электрокаром в очередной раз стал Nissan Leaf. В июле украинскую регистрацию получили 207 авто этой модели. Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 72 регистрации. "Бронзу" месяца получили сразу два автомобиля. За Chevrolet Bolt и Tesla Model S своими кошельками проголосовали по 38 автомобилистов. Четвертым по популярности стал электромобиль Hyundai Kona – 33 регистрации. Замыкает ТОП-5 июльского рынка электромобилей Renault Zoe – 30 шт.

Лучший результат среди новых электромобилей в JAC iEVS4. Автомобили этой модели в июле приобрели 16 покупателей. С 57 коммерческих электромобилей, получивших в прошлом месяце украинские номера, 39 шт. были модели Renault Kangoo Z.E.

Всего с начала года первую регистрацию в Украине прошли 4,4 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила почти 90 процентов.