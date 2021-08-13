Израиль снизил возраст, необходимый для бустерной дозы вакцины

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш принял рекомендацию специальной комиссии Минздрава о начале вакцинации третьей дозой лиц в категории 50+ лет, сообщает NEWSru.

Больничные кассы получили соответствующее уведомление. Таким образом, с сегодняшнего дня не только граждане старше 60 лет, но и граждане в возрасте 50-59 лет, могут заказывать очередь на "бустерную" прививку. Для этого нужно обратиться в свою больничную кассу по телефону, через сайт или мобильное приложение.

Помимо этого специалисты рекомендуют незамедлительно провести "бустерную" вакцинацию медперсонала и лиц, имеющих хронические заболевания, а также работников тюрем и заключенных.