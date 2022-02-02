Кардиолог рассказала, что нужно делать при пониженном давлении

Кардиолог рассказала, что нужно делать при пониженном давлении
Фото: Рixabay

Давление ниже отметки в 90/60 мм ртутного столба называется пониженным и говорит про гипотонию. При таком состоянии ощущаются слабость, высокая утомляемость, легкое головокружение, головная боль, снижена концентрация внимания, нарушена память, сообщает Вона.

Кардиолог Ольга Кардишова рассказала, как быстро привести себя в чувство.

Существует два типа гипотонии:

  • Первый - наследственный и обусловлен астеническим (высокий рост, худоба, длинная шея, продольно вытянутый череп, узкое резко очерченное лицо) телосложением.
  • Второй - следствие какого-то заболевания (анемия, гепатит, аллергия, язва желудка, вирусные заболевания и т. д.). Выделяют еще так называемый синдром перетренированности. Он может случаться у профессиональных спортсменов, которые усиленно нагружают свой организм.

    • Обязательно вызывайте скорую, если у вас острая артериальная гипотензия (резкое падение давления) бледная кожа, слабый или учащенный пульс, быстрое поверхностное дыхание и спутанность сознания.

    Как быстро поднять давление:

    • Прилягте и поднимите ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровоснабжение мозга.
    • Сядьте, опустите голову как можно ниже между коленями. Затем выпейте два стакана воды, чтобы устранить обезвоживание.
    • Сделайте несколько легких вдохов смесью масел розмарина и камфары.
    • Съешьте что-то соленое. Например, кусочек селедки, маринованный огурец и т. д. Правда, нельзя постоянно применять этот способ. Иначе избыток соли может привести к сердечной недостаточности.
    • Оденьте компрессионные гольфы. Они уменьшат припухлость в венах и дадут импульс движения крови по сосудам в другие органы.
    • Выпейте кофе. Кофеин мягко повысит артериальное давление.

    Что нужно делать при пониженном давлении

    Чтобы привести организм в тонус, необходимо около месяца до еды принимать по 100 мл 3 раза в день следующие отвары: из плодов шиповника, красной рябины, плодов и листьев черной смородины, корня цикория, корня одуванчика лекарственного. Для приготовления напитка необходимо взять 2 ст. л. смеси и залить ее 400 мл кипятка. Оставить завариваться на 4 часа.

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