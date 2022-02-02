Кардиолог рассказала, что нужно делать при пониженном давлении

Давление ниже отметки в 90/60 мм ртутного столба называется пониженным и говорит про гипотонию. При таком состоянии ощущаются слабость, высокая утомляемость, легкое головокружение, головная боль, снижена концентрация внимания, нарушена память, сообщает Вона.

Кардиолог Ольга Кардишова рассказала, как быстро привести себя в чувство.

Существует два типа гипотонии:

Первый - наследственный и обусловлен астеническим (высокий рост, худоба, длинная шея, продольно вытянутый череп, узкое резко очерченное лицо) телосложением.

Второй - следствие какого-то заболевания (анемия, гепатит, аллергия, язва желудка, вирусные заболевания и т. д.). Выделяют еще так называемый синдром перетренированности. Он может случаться у профессиональных спортсменов, которые усиленно нагружают свой организм.

Обязательно вызывайте скорую, если у вас острая артериальная гипотензия (резкое падение давления) бледная кожа, слабый или учащенный пульс, быстрое поверхностное дыхание и спутанность сознания.

Как быстро поднять давление:

Прилягте и поднимите ноги выше уровня головы, чтобы улучшить кровоснабжение мозга.

Сядьте, опустите голову как можно ниже между коленями. Затем выпейте два стакана воды, чтобы устранить обезвоживание.

Сделайте несколько легких вдохов смесью масел розмарина и камфары.

Съешьте что-то соленое. Например, кусочек селедки, маринованный огурец и т. д. Правда, нельзя постоянно применять этот способ. Иначе избыток соли может привести к сердечной недостаточности.

Оденьте компрессионные гольфы. Они уменьшат припухлость в венах и дадут импульс движения крови по сосудам в другие органы.

Выпейте кофе. Кофеин мягко повысит артериальное давление.

Что нужно делать при пониженном давлении

Чтобы привести организм в тонус, необходимо около месяца до еды принимать по 100 мл 3 раза в день следующие отвары: из плодов шиповника, красной рябины, плодов и листьев черной смородины, корня цикория, корня одуванчика лекарственного. Для приготовления напитка необходимо взять 2 ст. л. смеси и залить ее 400 мл кипятка. Оставить завариваться на 4 часа.