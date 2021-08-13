В Турции завершили второй этап испытания собственной вакцины

В Турции завершили второй этап испытания разработанной в стране вакцины от коронавируса, добровольцем в испытании которой был министр промышленности Мустафа Варанк, сообщает Укринформ.

"Завершили еще один важный шаг в испытании вакцины на основе вирусоподобных частиц, где я выступал волонтером. Вторая фаза завершена успешно, без выявления каких-либо побочных эффектов", - сообщил министр.

Фото: Мустафа Варанк, Твиттер

Следующая, последняя фаза испытания начнется в сентябре, на нее сейчас идет набор добровольцев. В случае успешного завершения, в планах получения разрешения на массовое применение вакцины.