Межбанк: опять обновили годовой минимум по доллару

В пятницу, 13-го снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжилось.

Появление Национального банка в самом начале торгов с покупкой очередных 5 млн долларов по цене 26,72 гривен лишь на несколько минут затормозило процесс. После некоторого сопротивления уровень 26,70 гривен, служивший годовым минимумом, пал, и торговля переместилась ниже, в район 26,66-26,69 гривен, где и продолжается после обеденного перерыва.

Наличный рынок поддержал снижение, происходящее на межбанке. Ценник на наличный доллар в столице в первой половине дня опустился до 26,78-26,79 гривен. Такие цены привлекли покупателей, спрос начал расти, и после обеда некоторые обменки вернулись к продаже по 26,80 гривен.

После консолидации в узком диапазоне евро на FOREX сегодня продолжил рост и к настоящему моменту поднялся до 1,1762 доллара. Наличный евро в первой половине дня опустился до 31,36-31,37 гривен, но после обеда, отреагировав и на рост на FOREX, и на повышение курса наличного доллара, обменки подняли ценник до 31,40-31,42 гривен.

Российский рубль в первой половине дня пятницы укрепился с 73,65 до 73,30 рублей за доллар. В то же время наличный рубль в Киеве подешевел с 3,63-3,65 до 3,60-3,62 гривен за 10 рублей. Подешевел и польский злотый: сегодня его свободно можно купить по 6,95 гривен.