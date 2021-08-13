Салфетку со слезами Месси выставили на продажу

Бумажный платок известного спортсмена Лионеля Месси, которым он вытирал слезы на прощальной пресс-конференции в связи с уходом из Барселоны, выставили на продажу. Соответствующее объявление опубликовано на платформе Mercado Libre, сообщает Корреспондент.

Стоимость салфетки - один миллион долларов.

Отметим, знаменитый аргентинский нападающий ушел из испанского футбольного клуба Барселона. Во время "прощания" он расплакался перед началом своего выступления, которое прошло 8 августа на стадионе Камп Ноу. Тогда его супруга Антонела Рокуццо подала спортсмену одноразовую салфетку, чтобы он вытер слезы.