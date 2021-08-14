США и Британия объявили о переброске сил в Афганистан

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби объявил, что США приступили к переброске дополнительного военного контингента в Кабул. Он заявил об этом в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте министерства обороны США, сообщает Лента.Ру.

Также Кирби заявил, что США готовы корректировать свое военное присутствие в Афганистане в зависимости от обстановки в сфере безопасности.

"Очевидно, что мы будем на ежедневной основе следить за тем, как развивается ситуация в сфере безопасности (...). Если нам нужно будет внести какие-либо изменения в ту или иную сторону, мы сделаем это. Но это будет напрямую зависеть от ситуации с безопасностью" , - Джон Кирби о присутствии США в Афганистане.

13 августа военнослужащие Великобритании также начали высадку в Афганистане, чтобы поддержать эвакуацию из страны своих сограждан. Пресс-служба Министерства обороны Великобритании распространила заявление, в котором сказано, что премьер-министр страны Борис Джонсон одобрил использование военной поддержки для помощи в вывозе из Афганистана британских подданных.

В случае необходимости премьер разрешил использовать самолеты Королевских ВВС, военная операция получила название «Питтинг». Всего Великобритания направит в Афганистан около 600 военных для содействия эвакуации своих граждан и работавших с ними афганских специалистов.

"В течение следующих нескольких недель мы все сделаем все возможное, чтобы поддержать афганское правительство и тех, кто работал с нами более 20 лет" , - Минобороны Великобритании о ситуации в Афганистане

В Кабул будет направлена группа сотрудников МВД Великобритании, которые должны будут помочь британским дипломатам в оформлении виз для покидающих страну афганцев. По оценкам главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов в королевство попадают более пяти тысяч человек.