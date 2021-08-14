Больше половины китайцев полностью привились от COVID-19

В Китае две прививки от коронавируса получили около 777 миллионов человек, сообщает Корреспондент.

Как утверждает Global Times со ссылкой на данные Минздрава полную вакцинацию прошли более половины населения Китая.

Как сообщалось ранее, в китайском Ухане провели массовое тестирование местных жителей на наличие коронавирусной инфекции. Врачи сделали более 11,28 млн тестов на инфекцию.

Из-за нескольких вспышек заболевания некоторые города расширяют сеть центров тестирования в попытке выявить местные случаи распространения коронавируса.