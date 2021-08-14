Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе укрепление национальной валюты к иностранным продолжилось. При этом доллар установил новый годовой минимум по отношению к гривне.

Торги на межбанковском валютном рынке открылись в понедельник 9 августа на отметке 26,77/26,88 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Число желающих продать валюту стабильно превышало число покупателей, поэтому Национальный банк все пять дней недели проводил интервенции по методу «выбора лучшей цены», выкупая самые дешевые заявки на продажу и не допуская чрезмерного укрепления гривны.

В пятницу 13 августа после того, как котировки опустились ниже 26,70 гривен и установили новый годовой минимум, регулятор был вынужден объявить еще одну интервенцию на покупку валюты по цене 26,655 гривен. Произошло это уже незадолго до закрытия торгов. Лишь таким образом он смог затормозить падение доллара. Закрыли неделю на отметке 26,66/26,67 гривен – на 14 копеек на позиции «бид» и на 15,5 копеек на позиции «оффер» ниже, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара в обменниках Киева за неделю снизился на 15 копеек. Утром понедельника 9 августа его продавали в столице по 26,92-26,93 гривен, а к вечеру пятницы наличный «американец» подешевел до 26,77-26,78 гривен. Стоит отметить, что наличный доллар уже месяц держится дороже безналичного.

Евро на международном валютном рынке FOREX на уходящей неделе падал первую половину недели и в среду 11 августа достиг отметки 1,1705 доллара. В среду тренд по евро опять развернулся вверх. В пятницу 13 августа после публикации минимального за последние 10 лет индекса настроения потребителей США доллар упал по отношению ко всем ведущим мировым валютам, а евро, воспользовавшись его слабостью, вырос до 1,1803 доллара. Закрыли неделю на уровне 1,1794 – на 32 пункта выше, чем неделей ранее. В Украине курс наличного евро практически всю неделю следовал за наличным долларом. За это время он снизился на 30 копеек. Утром понедельника 9 августа евро продавали по 31,66-31,67 гривен, а днем пятницы 13 августа – по 31,36-31,37 гривен. И только к вечеру пятницы, отреагировав на рост евро в мире, ценник на наличную евровалюту поднялся до 31,40-31,42 гривен.

Российский рубль в течение уходящей недели сначала снижался к американскому доллару, дойдя до 74,15 рублей за доллар, а затем компенсировал часть потерь, поднявшись до 73,18 рублей за доллар. Закрыли неделю на отметке 73,30 рубля за доллар – на 11 копеек хуже, чем неделей ранее. Наличный рубль в течение недели подешевел на 5 копеек – с 3,65-3,67 до 3,60-3,63 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

Предложение валюты от экспортеров, прежде всего, металлургов и зернотрейдеров будет только увеличиваться. Национальный банк, конечно, продолжит проводить интервенции по покупке валюты, ограничивая темпы укрепления национальной валюты, но не станет жестко удерживать какой-либо уровень. Поэтому на следующей неделе движение на межбанковском валютном рынке продолжится в направлении уровня 26,50 гривен на покупке. И до конца следующей недели есть шанс его протестировать. Наличный доллар на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 26,60-26,95 гривен, вероятность выхода из него небольшая.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. На следующей неделе у евро есть все предпосылки вырасти. Диапазон колебаний евро в мире смещаем вверх: 1,1720-1,2040 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,20 до 31,80 гривен за один евро.

Российский рубль на следующей неделе в очередной раз попытается выйти вниз из коридора 73-75 рублей за доллар. И если нефть продолжит расти в цене, а американский доллар – падать к другим валютам, то шансы у рубля довольно неплохие. В Украине цена наличного рубля останется в пределах диапазона 3,60-3,70 гривны за 10 российских рублей.