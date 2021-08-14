В Сан-Франциско будут требовать вакцинацию для посещения общественных мест

В США Сан-Франциско стал первым крупным городом страны, где потребуют доказательства полной вакцинации от коронавируса. Она потребуется для посещения помещений ресторанов, баров и спортзалов, сообщает РБК-Украина.

Ограничения вступают в силу уже 20 августа и будут касаться всех людей в возрасте от 12 лет.

Отмечается, что местный бизнес поддержал такую инициативу.

Сейчас в Сан-Франциско полный курс вакцинации прошли 78% населения.

Ранее сообщалось, что в США вакцинировали от коронавируса половину населения.

Автор: Инна Собора