Внук Мухаммеда Али ярко дебютировал на профессиональном ринге

Внук Мухаммеда Али американец Нико Али Уолш (1-0, 1 КО) ярко дебютировал на профессиональном ринге, сообщает Зеркало недели.

21-летний американский боксер в первом раунде техническим нокаутом избил своего соотечественника Джордана Уикса (4-2, 2 KO).

Отметим, что Нико вышел на ринг в шортах, которые во времена своей боксерской карьеры носил Мухаммад Али.

Мухаммад Али — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе и чемпион Олимпиады-1960. В 2016 году Али умер в возрасте 74 лет.