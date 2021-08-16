Что ожидается на валютном рынке в понедельник

В прошлую пятницу курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ в очередной раз обновил годовой минимум, и даже две интервенции Национального банка по покупке доллара не смогли этому помешать.

Сегодня ситуация останется прежней: рост предложения со стороны экспортеров, прежде всего, металлургов и агротрейдеров, будет способствовать дальнейшему укреплению гривны. Очень многое будет зависеть от действий Национального банка: как часто он будет выходить с интервенциями, выкупая излишки и пополняя свои золотовалютные резервы, и на каких уровнях продолжит тормозить укрепление гривны.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 26,60/26,70 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице на выходных продавали по 26,78-26,79 гривен. Операторы валютного рынка из регионов сообщили о росте числа желающих купить наличного «американца»; в воскресенье о том же сигнализировали и операторы из Киева. Сегодня утром продажи стартуют с 26,77-26,79 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. В случае продолжения снижения котировок безналичного доллара наличный также продолжит дешеветь.

Евро на рынке FOREX в пятницу вырос до отметки 1,1803 доллара после публикации индекса настроения потребителей из США, показавшего минимальное значение за последние 10 лет, что привело к падению доллара против остальных ведущих мировых валют. Утром понедельника евро торгуется в узком диапазоне 1,1788-1,1799 доллара, пытаясь скорректироваться после пятничного роста. Наличный евро на выходных продавали по цене 31,42-31,45 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с этих же цифр. Далее многое будет зависеть от того, продолжит ли гривна укрепляться. Наличный евро сегодня будет обращать внимание как на ситуацию на украинском валютном рынке, так и на FOREX.

Российский рубль в прошлую пятницу укрепился до 73,18 рублей за доллар после выхода данных об индексе настроения потребителей из США. Утром понедельника он торгуется в узком диапазоне 73,20-73,30 рубля за доллар. Наличный рубль в прошлую пятницу и на выходных продавали по 3,61-3,63 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене; в течение дня возможны изменения цены на 1-2 копейки за 10 рублей.