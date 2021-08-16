Курс валют НБУ на 16 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 16 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 15 августа, понизился до уровня 26.69 за 1 доллар.
Курс евро упал на 2 коп до 31.40 за 1 евро.
Курс рубля остается стабильным на уровне 3.64 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 15 августа 2021 года.
Курс фунта стерлингов упал на 16 коп до 36.92 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка понизился до уровня 29.00 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 2 коп до 6.86 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.693100
|EUR
|Евро
|31.397800
|RUB
|Рубль
|0.364060
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.916600
|CHF
|Швейцарский франк
|28.996900
|PLN
|Польский злотый
|6.863200