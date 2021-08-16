Два года у власти: "Слуги" потеряли значительную поддержку избирателей

По данным опросов "Рейтинг", КМИС и Центра Разумкова, партия "Слуга народа" может набрать от 20,2% до 27% поддержки, вместо 43,2%, которые она взяла на выборах в 2019 году. Из года в год украинцы все меньше воспринимают действия правящей команды сквозь призму вины и "наследия" ее предшественников, сообщает РБК-Украина.

Если отталкиваться от исторических примеров того, какой уровень поддержки был у правящих партий спустя два года после выборов, то цифры "Слуги народа" достаточно высокие, считает директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко.

Руководитель группы "Рейтинг" Алексей Антипович сказал изданию, если у БПП за два года он опустился до 11%, то у "Слуги народа" он все еще выше 20%. Но отправная точка падения у этих партий была разная.

Он считает, что по факту тенденция повторяется - рейтинг обеих политсил за два года у власти сократился почти вдвое.

"Ожидания от Зеленского и его политсилы были крайне высокими. Но огромные ожидания влекут за собой огромное разочарования. Вот и получилось, что сейчас у них половина от того рейтинга, с которым они пришли к власти. Стоит ли называть это катастрофой? Вероятно нет. Любая партия в мире, придя к власти, начинает терять рейтинг" , - отметил Антипович.

Ульяна Безпалько