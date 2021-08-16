Укрзализныця открыла продажу билетов на "запасные" полки в плацкарте

Укрзализныця открыла продажу билетов на "запасные" полки в плацкарте
Фото: Facebook

"Укрзализныця" (УЗ) начала продавать билеты на места № 53 и № 54 в плацкартных вагонах. Ранее эти полки использовались для провоза безбилетных и хранения грязного белья, сообщает Сегодня.

Об этом свидетельствуют данные системы онлайн-бронирования на сайте "Укрзализныци".

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Места № 53-54 доступны для бронирования

Такое решение в УЗ приняли, чтобы уменьшить количество безбилетных и уменьшить невывоз пассажиров с курортов, отметил в Facebook журналист Александр Рудоманов.

"Теперь грязная постель будет находиться на нескольких верхних полках (не там, где находятся пассажиры)... Что даст продажа этих мест? В среднем до 20 свободных мест, уменьшит невывоз пассажиров из курортных направлений и условно + более 3 тысяч гривен за билеты с каждого поезда и 600 грн налогов. И в ежедневных масштабах это не маленькие цифры", – рассказал Рудоманов.
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