Прокуратура сообщила, что в столице на школьных партах разворовали полмиллиона

Столичная прокуратура проводит обыски в Управлении образования и инновационного развития Печерской РГА из-за растраты полмиллиона гривен на закупки школьной мебели, сообщает Украинская правда.

Следственные действия 16 августа проводят в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

По данным следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 шт. на общую сумму 940 800 грн.

При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба нанесенного местному бюджету составляет более 450 000 гривен.