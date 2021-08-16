Bentley показала в США эксклюзивный седан Flying Spur
Кузовное подразделение Bentley Mulliner презентовало новейший седан Flying Spur Mulliner. Покупатели новинки получат возможность выбирать из трех силовых агрегатов, включая гибридный, сообщает Обозреватель.
Мировая премьера модели состоялась в рамках фестиваля Monterey Car Week в Калифорнии. Новинка создана специалистами старейшего кузовного ателье и является квинтэссенцией опыта мастеров Mulliner, накопленного за долгие годы работы.
Автомобиль отличается от других представителей семейства Flying Spur эксклюзивной облицовкой радиатора "Двойной бриллиант", двухцветными 22-дюймовыми колесными дисками с самовыравнивающимися эмблемами по центру и декоративными воздуховодами на крыльях с фирменной символикой.
Салоне получил изысканную кожаную отделку трех цветов и глянцевые декоративные панели из ценных сортов дерева. Все работы над созданием интерьера выполняются вручную, включая особую прострочку, состоящую из 712 индивидуальных стежков.
Шкала приборов – полностью цифровая с особой графикой в классическом стиле. По центру приборной панели располагается фирменный вращающийся блок с тремя панелями. В спинках передних кресел размещены откидные столики с электроприводом.
Покупатели Flying Spur Mulliner могут выбрать из трех силовых агрегатов. Гибридная установка с мотором V6 позволяет разгоняться до первой "сотни" за 4,3 с, а максимальная скорость достигает 285 км/ч. Новое поколение 4-литрового V8 с двумя турбинами обеспечит динамику разгона на уровне 4,1 с и максимальную скорость 318 км/ч. С флагманским мотором 6.0 W12 Flying Spur Mulliner тратит на спринт 0-100 всего 3,8 секунды и способен разогнаться до 333 км/ч.