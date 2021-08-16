Украинские газовые хранилища наполовину пусты

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) составляют 17,6 млрд кубометров, что почти на 30% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает УНИАН.

По состоянию на 15 августа украинские газовые хранилища заполнены на 57%, свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

Запасы газа в хранилищах: что необходимо знать

В середине июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили 16 миллиардов кубометров - это гарантирует стабильное прохождение отопительного периода.

28 октября 2020 года компания "Нафтогаз Украины" сообщила, что украинские газовые хранилища переходят в режим отбора природного газа. По состоянию на 28 октября запасы газа в подземных хранилищах составляли более 28 млрд кубометров.