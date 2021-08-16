Дело Рожковой: суд признал законным выговор замглаве НБУ

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального банка Украины и признал законным объявление недоверия первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой, сообщает Finbalance.

В частности, отменено решение Окружного админсуда, которым было признано противоправным решение Совета НБУ о вынесении выговора Рожковой.

Также Шестой апелляционный админсуд закрыл производство по этому делу.

5 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие Рожковой и замглавы Нацбанка Дмитрию Сологубу.

Основанием для решений Совета НБУ было интервью Рожковой, которое якобы негативно повлияло на имидж Национального банка и нарушало стратегию коммуникаций НБУ. В частности, речь идет о политике "единого голоса".