Выплаты по больничным увеличились на 65%

За семь месяцев 2021 года Фонд социального страхования Украины (ФССУ) принял на финансирование больничные листы на сумму 9 млрд грн. Это на 65,8% больше, чем за такой же период 2020 года – 5,46 млрд грн, сообщает UBR.

Количество лиц, обратившихся за компенсацией утраченного за время временной нетрудоспособности заработка, составило за этот период почти 1,77 млн работников. По сравнению с прошлым годом (1,25 млн человек) рост составил 41,6%, или более полумиллиона граждан, отметили в пресс-центре ФССУ.

Главной причиной увеличения количества больничных является распространение коронавируса, которое наблюдается с осени 2020 года. А на расходы фонда влияет рост средней заработной платы по стране.

"Дата финансирования фондом помощи по временной потере трудоспособности напрямую зависит от даты подачи заявления-расчета работодателем. Финансирование осуществляется в рабочие дни по мере поступлений доли от ЕСВ на счет фонда" , – уточнили в ФССУ.

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Размер выплат по больничным рассчитывается следующим образом:

50% средней заработной платы – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до 3 лет, или в случае самоизоляции от Covid под контролем независимо от стажа;

60% средней заработной платы, если есть страховой стаж от 3 до 5 лет;

70% средней зарплаты – страховой стаж от 5 до 8 лет;

100% средней зарплаты – более 8 лет или при наличии льгот, а также медицинским работникам в случае самоизоляции при коронавирусе.

Напомним, что в первом квартале этого года среднедневной размер больничных увеличился на 15,9%.