Межбанк: что дала тройная интервенция НБУ

В понедельник давление на курс безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ усилилось.

Накануне предстоящей уплаты налога на прибыль за второй квартал экспортеры начали выходить с крупными продажами валюты. Покупателей на такие объемы на рынке просто не было, поэтому ситуацией был вынужден плотно заняться Национальный банк. Регулятор первоначально выкупал самые дешевые предложения в районе 26,63-26,64 гривен, а затем встал с крупным ордером на покупку по цене 26,62 гривен. По такой цене он купил еще 100 млн долларов, после чего понизил курс интервенции до 26,61 гривен. Такие действия регулятора напугали рынок, и выжидавшие покупатели начали выходить с заявками. Под давлением отложенного спроса котировки после обеденного перерыва вернулись выше 26,70 гривен.

Поведение безналичного доллара отслеживал и копировал и наличный валютный рынок. В первой половине дня понедельника ценник на продажу наличного «американца» опустился до 26,75 гривен. Разворот котировок вверх на межбанке привел к росту спроса и на наличную валюту. В результате уже после обеда курс доллара в оптовых обменках Киева вырос до 26,78-26,80 гривен.

Евро на FOREX в понедельник корректируется после резкого роста в прошлую пятницу. К настоящему моменту он опустился до отметки 1,1770 доллара и продолжает снижаться дальше. Наличный евро в столице до обеда продавали по 31,40-31,45 гривен, при этом ценник в этих пределах то поднимался, то опускался, реагируя то на ситуацию на FOREX, то на поведение наличного доллара.

Российский рубль с 73,18 подешевел почти до 73,50 рублей за доллар, отреагировав на коррекцию доллара в мире после падения. В Киеве наличный рубль подорожал на 1 копейку, с 3,31-3,63 до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей.

Подешевел польский злотый: сегодня в Киеве его можно купить по 6,86-6,87 гривен.