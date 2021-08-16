В Германии начали прививать третьей дозой вакцины от COVID-19

Немецкая Бавария начала вакцинацию третьей, усиливающей дозой вакцины от коронавируса людей из групп наибольшего риска, сообщает Европейская правда.

О том, что с понедельника, 16 августа, центры вакцинации и врачебные практики могут предлагать подобную услугу, заявил министр здравоохранения этой немецкой федеральной земли Клаус Холечек.

Третью дозу предлагают людям из наиболее уязвимых групп, у которых с последней прививки прошло более 6 месяцев. К ним прежде всего относятся жители домов престарелых, другие лица, нуждающиеся в уходе, и люди в возрасте от 80 лет.

Две недели назад правительства федеральных земель договорились начать вакцинацию третьей дозой с сентября, во многих еще продолжаются приготовления к кампании.

В то же время, глава немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STIKO) при Институте имени Роберта Коха Томас Мертенс сдержанно отреагировал на эти планы, считая вакцинацию третьей дозой в сентябре преждевременной, хотя и безвредной.