Украинцам рассказали, как изменится с сентября процедура выплаты пенсий

В Пенсионном фонде отрицают массовый перевод получателей пенсий в Украине на банковское обслуживание с 1 сентября текущего года, сообщает УНИАН.

Там напомнили, что в Украине существуют два способа выплаты пенсий:

по месту фактического проживания - организациями, осуществляющими выплату и доставку пенсий (речь идет об "Укрпоште");

через банковские учреждения (можно выбрать один из 44 банков из соответствующего перечня).

В ПФУ отметили, что пенсионер выбирает способ выплаты самостоятельно. Изменить его можно путем подачи соответствующего заявления.

"Учитывая указанное, пенсионеры и после 1 сентября по желанию будут продолжать получать пенсии через АО "Укрпошта" с доставкой на дом или в почтовых отделениях независимо от своего возраста, состояния здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе. Оплату услуг доставки пенсий осуществляет по установленным тарифам Пенсионный фонд Украины" , - говорится в сообщении.

Отдельно в Фонде отметили, что постановлением Кабмина от 25 мая текущего года предусмотрено проведение отбора на конкурсной основе организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту фактического проживания получателей в пределах Украины. Эта норма вступит в силу с 1 января 2023 года. До этой даты пенсии будет доставлять"Укрпошта" на условиях трехсторонних договоров.