Предпринимателям готовят новый вид штрафа

Для украинских предпринимателей могут ввести новый вид штрафа. Народные депутаты предлагают наказывать субъектов хозяйствования за отсутствие в Едином госреестре данных об их филиалах и отделениях, сообщает Обозреватель.

В Верховную Раду внесен соответствующий законопроект №5760 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Его авторами выступила группа нардепов от партии "Слуга народа", в числе которых такие известные личности как Элла Репина, Галина Третьякова, Евгений Грабарь, Александр Качура.

В частности, документом предлагается дополнить статью 164 Кодекса новыми частями, которыми предусмотрена административная ответственность субъектов хозяйствования за непредставление, несвоевременное представление сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о своих обособленных подразделениях. Ответственность наступит также и в том случае, если в Реестр не будут внесены изменения в информации о таких подразделениях.

В обоих случаях размер штрафа составит от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном выражении это от 4250 грн до 8500 грн.

Авторы законопроекта № 5760 утверждают, что на практике юридические лица часто отказываются от государственной регистрации своих подразделений, поскольку законодательством сейчас не предусмотрена ответственность за такие деяния. Это, в свою очередь, приводит к значительным рискам для государства, других предпринимателей и потребителей. Кроме того, ограничиваются возможности для государства по защите прав потребителей, осуществление контроля за качеством и безопасностью продукции и всех видов услуг и работ.

Народные депутаты уверены, что принятие указанного законопроекта создаст условия для повышения уровня ответственности юридических лиц относительно государственной регистрации своих обособленных подразделений.