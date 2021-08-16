ОАСК вернул Семочко должность первого замглавы СВР

Окружной административный суд Киева восстановил Сергея Семочко в должности первого замглавы Службы внешней разведки. Информацию об этом 16 августа подтвердили в пресс-службе суда, сообщает Лига.net.

11 августа 2021 года ОАСК удовлетворил иск Семочко к СВР и восстановил его на военной службе и в должности первого замглавы СВР.

Семочко был уволен в апреле 2019 года пятым президентом Петром Порошенко, после того как НАБУ открыло против Семочко уголовное дело по подозрению в незаконном обогащении, а в декабре 2018-го контрразведка подтвердила, что у его гражданской жены и дочери есть российское гражданство.

В октябре 2018 года в программе Наші гроші журналисты рассказали о трех домах стоимостью $8 млн, предположительно принадлежащих семье Семочко, и о возможном российском гражданстве его предполагаемых родственников.

В ноябре 2020 года суд обязал ряд изданий опровергнуть информацию о Семочко как не соответствующую действительности.

13 января 2021 года Верховный суд отменил указ Порошенко об увольнении Семочко, но не восстановил его в должости.