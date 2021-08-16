Прокуратура провела обыски у "строителей" Подольского моста

Заместителю руководителя Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений КГГА прокуратура города Киева вменяет служебную халатность, а подрядчику проведения работ — хищение средств, сообщает Зеркало недели.

Как утверждает киевская прокуратура в Telegram, оба фигуранта присвоили 4,5 миллиона гривен, которые предназначались на проведение работ по строительству Подольско-Воскресенского моста. Суть преступления в том, что были заплачены деньги за работы, которые никто не выполнял.

Исполняющий обязанности руководителя дирекции, который сейчас является заместителем начальника коммунального предприятия, в июле 2020 года подписал акт приемки выполненных работ.

В документах было указано, что в апреле – мае 2020 года подрядчики покрасили ряд железобетонных пролетных плит автопроезда. Экспертиза показала, что работы не проводились.

16 августа правоохранители провели обыски в офисе департамента транспортной инфраструктуры КГГА, в самом коммунальном предприятии, а также в подрядных организациях. Кроме того, следственные действия проводили в жилых помещениях фигурантов дела.