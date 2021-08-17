"Газпром" впервые отреагировал на заявление ФРГ и США по "СП-2"

«Газпром» впервые обозначил свою позицию относительно заявления США и Германии по газопроводу «Северный поток 2», официальный комментарий дан в отчете корпорации за второй квартал, сообщает Лента.Ру.

"21 июля 2021 года было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в соответствии с которым стороны договорились, что в случае использования Россией поставок энергоресурсов в качестве оружия ФРГ предпримет ответные действия на национальном уровне и на уровне Европейского союза, включая введение санкций. Указанное заявление носит декларативный характер и по своей правовой природе не является юридически обязывающим документом" , — говорится в отчете.

В конце июля власти США и Германия достигли договоренности по проекту «Северный поток-2», по которой Берлин обязуется добиваться санкций против России в том случае, если российская сторона использует энергию как оружие против Европы. Кроме того, Германия обязалась добиваться продления на 10 лет истекающего в 2024 году соглашения между Киевом и Москвой по транзиту газа.