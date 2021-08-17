Индия вложит триллион долларов в противостояние с Китаем

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в воскресенье заявил, что Индия намерена инвестировать 100 триллионов рупий (почти 1,4 триллиона долларов) в инфраструктуру, чтобы ускорить экономический рост и создать дополнительные рабочие места, сообщает Лента.Ру.

Как утверждает Bloomberg деньги потратят на различные виды транспорта и на развитие логистики.﻿ Третья по величине экономика Азии ведет противостояние за инвесторов с Китаем, и поэтому нуждается в строительстве дорог и портов, которые улучшат внутреннюю цепочку поставок и эффективно подключат её к международной.

Именно логистика, по словам экспертов, является препятствием для развития инфраструктуры в Индии. Выделенные деньги должны поддержать индийскую промышленность и сделать её более конкурентоспособной на мировом рынке.

Такие масштабные вложения связаны с высокими целями по экспорту на этот финансовый год: правительство рассчитывает на 400 миллиардов долларов (при 290,6 миллиардов долларов за прошлый год). Нарендра Моди также сообщил, что страна в следующие 25 лет сократит импорт энергии и снизит выбросы углерода.

"Для того, чтобы Индия была самостоятельной, необходимо, чтобы она стала энергетически независимой" , — заявил премьер-министр.

По его словам, к 100-летию своей независимости страна сможет самостоятельно обеспечить себя энергией и превратится в глобальный центр использования экологически чистого водорода в энергетике.

Сейчас Индия является третьим по величине потребителем и импортером нефти в мире, которая обходится стране в 12 триллионов рупий в год. Правительство Индии поощряет компании переходить на возобновляемые источники энергии, а предприниматели, в свою очередь, стремятся привлечь зарубежных инвесторов.