Стали известны условия введения "желтой" зоны в Украине
В Украине могут усилить общенациональный карантин к "желтому" уровню, но при некоторых условиях. Страна попадет в "желтую" зону в случае наличия в течение трех дней подряд одного из показателей Минздрава. Об этом ссылаясь на пресс-службу Минздрава, сообщает РБК-Украина.
Речь идет об одном из следующих признаков:
- количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней - более чем 75;
- выявление случаев заражения COVID-19 - более 4 процентов;
- количество тестирований в течение последних семи дней на 100 тысяч населения - менее 300;
- наличие оснований для установления "красного" уровня эпидемической опасности на территории по крайней мере одного региона.
уровень будет установлен решениям государственной комиссии ТЭБ и ЧС по инициативе министра здравоохранения. При нормализации эпидемической ситуации и достижения признаков
"Желтый"
"зеленой" зоны и их фиксации в течение 7 дней подряд, так же после решения государственной комиссии ТЭБ и ЧС вся страна перейдет в
"зеленую" зону.
В случае ухудшения показателей в регионе и установлении
"красного" уровня эпидемической опасности вся остальная территория страны будет находиться на
"желтом" уровне.
"Оранжевая" зона
"Оранжевый" уровень эпидемической опасности не содержит дополнительных ограничений и определяется сигнальным о приближении региона к
"красному". Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из таких показателей:
- загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%;
- количество тестирований ПЦР и на антиген в течение 7 дней на 100 тысяч населения менее 300;
- количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за 7 дней на 100 тысяч населения более 60;
- коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%;
- рост количества госпитализаций за 7 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%;
- На
"оранжевом"уровне эпидемической опасности местные органы власти могут вводить дополнительные противоэпидемические ограничения.
"Красная" зона
Устанавливается на территории региона в случае наличия в течение трех дней подряд двух и более таких признаков:
- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, - более 65%;
- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2 в течение последних семи дней на 100 тыс. население - менее 300;
- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней на 100 тысяч. население - более 60;
- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2) - более 20%;
- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.
Анастасия Рокитна