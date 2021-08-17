Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник предложение валюты на межбанковском валютном рынке﻿ было настолько крупным, что Национальному банку пришлось провести три интервенции подряд, чтобы остановить снижение котировок безналичного доллара. Сегодня экспортеры продолжат продавать валюту, готовясь к уплате налога на прибыль за второй квартал, поэтому котировки могут продолжить снижение.

Все будет зависеть от того, на каком уровне Национальный банк выйдет с интервенциями сегодня. Намеченный на вторник аукцион по продаже ОВГЗ не окажет сильного воздействия на валютный рынок, поскольку нерезиденты уже явно потеряли интерес к покупкам украинских ценных бумаг и не будут продавать валюту для их приобретения.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 26,65/26,75 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице в понедельник днем подешевел до 26,74-26,75 гривен; к вечеру, отреагировав на рост котировок на межбанке, ценник повысили до 26,79-26,80 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с 26,80 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения с некоторой долей инертности. В случае возобновления снижения котировок безналичного доллара наличный также продолжит дешеветь.

Евро на рынке FOREX в понедельник опустился до отметки 1,1765 доллара вследствие коррекции доллара после его падения в прошлую пятницу. Утром вторника евро торгуется в узком диапазоне 1,1766-1,1779 доллара, пытаясь продолжить снижение. Наличный евро в понедельник продавали по цене 31,42-31,45 гривен. Сегодня утром продажи стартуют с этих же цифр. Далее многое будет зависеть от того, продолжит ли гривна укрепляться. Наличный евро сегодня будет обращать внимание как на ситуацию на украинском валютном рынке, так и на FOREX.

Российский рубль в понедельник совершал колебания в диапазоне 73,20-73,50 рубля за доллар. Утром вторника он снова снижается по отношению к американскому доллару и к настоящему моменту опустился до 73,40 рублей. Наличный рубль в понедельник подорожал на 1 копейку, до 3,62-3,64 гривен за 10 рублей. Сегодня его начнут продавать по той же цене; в течение дня возможны колебания цены на 1-2 копейки за 10 рублей.