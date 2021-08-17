Стартовало "Большое строительство" моста между Украиной и Молдовой

В Ямполе Винницкой области подрядчик начал подготовительные работы к строительству моста, который соединит украинский берег Днестру с молдавским и станет частью транспортного коридора между двумя странами и продолжением автодороги Р-08 Немиров — Ямполь, где сейчас завершается ремонт 116 км, сообщает УНИАН.

Проект реализуется по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

Сейчас транспортное сообщение между Украиной и Молдовой через реку Днестр в области обеспечивается мостом, который размещен в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский — Отач" и мост на пункте пропуска "Бронница — Унгурь", на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонн, а на пограничном переходе "Ямполь – Косеуц" работает только паромная переправа.

"Новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев — Кишинев", — говорится в сообщении Укравтодора.

Подъездом к мосту с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский – Ямполь – Бершадь – Умань. С молдавской он примкнет к местной трассе М2 Кишинев-Сорока.

Мост будет иметь подходы с украинской стороны длиной 1,068 км и 5 км с молдавского. Его длина составит 641 м, эстакады — 668 м. Держать мост будет 21 опора высотой от 8 до 40 м.

Мост строится по модели "design-build", которая означает, что комплекс работ по проектирование и строительству выполняет один подрядчик.

Завершить строительство планируется до конца 2022 года.