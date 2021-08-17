Вера Брежнева снялась в "инопланетной" фотосессии
Исполнительница предстала в необычном для себя образе, примерив боди-комбинезон от украинского бренда, сообщает Корреспондент.
Певица Вера Брежнева поделилась в Instagram кадрами эффектной фотосессии в наряде от украинского бренда TTSWTRS.
Исполнительница предстала в телесном боди с принтом, изображающем татуировки.
"А внутри соленая, словно кровь…", – подписала снимки Вера, использовав фразу из песни Валерия Меладзе Текила любовь.
Поклонники Брежневой пришли в восторг от ее новых снимков.
"Какие крутые фото", "Роскошная", "Инопланетное создание, невероятное", "Неожиданно", "Это так необычно красиво", – написали они в комментариях.