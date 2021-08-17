Вера Брежнева снялась в "инопланетной" фотосессии

Исполнительница предстала в необычном для себя образе, примерив боди-комбинезон от украинского бренда, сообщает Корреспондент.

Певица Вера Брежнева поделилась в Instagram кадрами эффектной фотосессии в наряде от украинского бренда TTSWTRS.

Исполнительница предстала в телесном боди с принтом, изображающем татуировки.

"А внутри соленая, словно кровь…" , – подписала снимки Вера, использовав фразу из песни Валерия Меладзе Текила любовь.

Поклонники Брежневой пришли в восторг от ее новых снимков.

"Какие крутые фото", "Роскошная", "Инопланетное создание, невероятное", "Неожиданно", "Это так необычно красиво" , – написали они в комментариях.

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Вера Брежнева instagram.com/ververa

Вера Брежнева instagram.com/ververa