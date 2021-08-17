Синоптики предупредили об аномальной жаре в Украине

"Люцифер" уже в Украине. К нам добрался антициклон, спровоцировавший пожары на юге Европы. Правда, в Украине его называют "Элфи". Хотя он и имеет другое название - но так же опасен. Во вторник, 17 августа, жара достигнет пика, по прогнозам синоптиков, столбики термометров будут пересекать отметку в +35 градусов, сообщает Вести.

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Пол Украины причислили к зоне с сверхвысоким риском пожаров. Вслед за жарой - страной прокатится волна грозовых дождей, со шквалами и градом.

Но уже со среды температура в Украине будет снижаться, начнутся дожди.

"В среду жара начнет пятиться и уже свежий воздух вместе с этим фронтом, а, соответственно, и дождями, распространится в восточном направлении. Хотя именно восточные области Украины будут держать высокие температуры дольше", - сообщила синоптик Наталья Диденко.

Напомним, 17 августа в Украине объявлено штормовое предупреждение. Грозы пройдут сегодня ночью на крайнем западе страны, а днем в западных, Житомирской, Винницкой областях. Ожидаются шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).