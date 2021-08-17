Разумков рассказал, где провел отпуск

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отдыхал пять дней в Николаевской и Одесской областях. Об этом он рассказал журналистам на брифинге во время поездки в Полтавскую область во вторник, 17 августа, сообщает Вести.

"Был в отпуске пять дней - Николаевская, Одесская области. У меня жена с Николаева. За границу не ездил, на государственных дачах не отдыхал", - сказал Разумков в ответ на вопрос журналиста о том, где и когда спикер успел так загореть.