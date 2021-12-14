Причины появления перхоти и методы борьбы с ней

Перхоть – проблема, с которой сталкиваются многие. Причин появления перхоти существует множество, сообщает РБК-Украина.

Разобраться в этом вопросе помогла трихолог Лариса Пономаренко.

Если исключить явные патологии, то появление перхоти может спровоцировать:

1.Использование безсульфатных шампуней.

Многие используют их ежедневно. Потому что на утро волосы уже грязные и нужно мыть. А почему они на следующий день уже жирные? Потому что моете безсульфатным шампунем!

Дело в том, что шампуни без сульфатов не имеют свойства хорошо вымывать кожный жир с поверхности кожи головы. Жир не смывается, а накапливается там, обволакивая каждый волос и лишая шевелюру объема.

2.Нанесение бальзамов, масок и кондиционеров для волос на кожу головы.

Их не рекомендуется наносить вообще на прикорневую зону! Попадая на кожу, это средства обволакивают ее поверхность так же, как обволакивают волос.

3.Средства для укладки волос и лак для волос.

Если без них никак, то обеспечьте качественное очищение кожи головы.

4.Сухой воздух.

Тоже может стать причиной перхоти. В моей практике был случай, когда девушка, греясь в холодное время года под кондиционером, направляла поток горячего воздуха прямо на себя. Разумеется, в первую очередь горячий воздух попадал ей на макушку, превратив ее в корку белых хлопьев. Сюда же отнесём и фен. Если вы сушите феном волосы регулярно, поднимая корень, может появиться перхоть. В этом случае использование пилинга и лосьона для увлажнения кожи головы обязательно.

Чем помочь в этом случае?

Вам понадобится только одно (максимум два) средство. Да, да, это пилинг кожи головы! Поскольку причина перхоти не болезнь, лечить это не нужно. Достаточно откорректировать домашний уход.

Не игнорируйте пилинг для кожи головы. Именно он "вытянет" самую неблагополучную ситуацию. Применяя пилинг регулярно (раз в 1-2 недели), вы получаете стойкий результат, более редкое мытье головы и, конечно же, здоровье волос!

Автор: Ольвия Агаркова