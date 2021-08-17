Рейтинг партий: кого поддерживают украинцы в августе

Если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду Украины, избирательный порог в 5% голосов преодолели бы пять политсил. Об этом свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг", сообщает Интерфакс-Украина.

По данным исследования, больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа" (24,9%); при таких результатах она получила бы 144 места в Верховной Раде.

На втором месте оказалась бы партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (16,2%, 102 места), на третьем - "Европейская солидарность" (15,2%, 92 места), на четвертом - "Батькивщина" (12,6%, 78 мест), на пятом - "Сила и честь" (5,9%, 34 места).

Кроме того, сохраняет высокие шансы на прохождение в парламент партия "Украинская стратегия Гройсмана", за которую проголосовали бы 4,7% опрошенных.

Остальные политсилы набрали бы существенно меньше: "Радикальная партия Олега Ляшка" - 2,8%, "Свобода" - 2,8%, "Громадянська позиция" - 2,4%, Партия Шария - 1,3%, "За майбутне" и "Народный фронт" - по 1,1%, "Оппозиционный блок" и "Голос" – по 0,9%, "Национальный корпус" - 0,8%, "Объединение "Самопомощь" - 0,6%. 1,4% проголосовали бы за другую партию, а 4,4% испортили бы бюллетень.

На просьбу выбрать из списка партий, представленных в Верховной Раде, предлагающие наиболее продуманные и реалистичные решения для прекращения военного конфликта на Донбассе и установления мира, 29,5% респондентов ответили, что ни одна из перечисленных, а 17,2% указали, что им трудно ответить, поскольку они мало знают о голосовании и позиции этих партий. В то же время 16,9% отдали предпочтение партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 16,1% - "Слуга народа", 11,9% - "Европейская солидарность", 9,1% - "Батькивщина", 1,8% - "Голос".

На просьбу выбрать из списка партий, представленных в Верховной Раде, предлагающие наиболее продуманные и реалистичные решения для экономического роста и повышения уровня жизни населения Украины 31,3% указали, что ни одна из перечисленных. 19,2% респондентов затруднились ответить на вопрос. 13,3% выбрали из списка партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 12,9% - "Слуга народа", 12,5% - "Батькивщина", 10,8% - "Европейская солидарность", 2,7% - "Голос".

На просьбу выбрать из списка партий, представленных в Верховной Раде, отстаивающие в вопросах принятия закона о земле "интересы обычных людей", 29,9% указали, что ни одна из перечисленных. 19,5% ответили, что им трудно ответить на этот вопрос, поскольку они мало знают о голосовании и позиции этих партий. 14,2% респондентов выбрали из представленного списка партию "Батькивщина", 13,8% - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 12,7% - "Слуга народа", 9,9% - "Европейская Солидарность", 2% - "Голос".

На просьбу выбрать из списка партий, представленных в Верховной Раде, сделавшие больше всего для ограничения необоснованно высоких выплат чиновникам, менеджерам и членам набсоветов госкомпаний, 33,3% сказали, что ни одна из перечисленных, 23% затруднились ответить. 11,2% выбрали из списка партию "Оппозиционная платформа - За жизнь", 11% - "Слуга народа", 9,7% - "Батькивщина", 9,4% - "Европейская солидарность", 3,4% - "Голос".

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1 - 1,9%.