Межбанк: доллар падает

Как мы и предположили утром﻿, котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке сегодня возобновили снижение после вчерашнего скачка вверх, вызванного тройной интервенцией Национального банка.

Кстати, сегодня регулятор появился на рынке всего лишь раз: после того, как ценник на продажу опустился ниже 26,70 гривен, он начал скупать самые дешевые предложения от продавцов в районе 26,68 гривен. Купив порядка 5 млн долларов, Нацбанк ушел, а котировки продолжили опускаться. После обеда торговля переместилась в диапазон 26,64-26,66 гривен, т.е. фактически вернулась к вчерашним ценам.

Наличный валютный рынок крайне внимательно следит за всем происходящим на межбанке﻿. Сегодня утром киевские обменники выставили на продажу наличный доллар по 26,82-26,83 гривен. Некоторые пытались продавать даже по 26,85 гривен (правда, очень недолго). Убедившись, что на межбанке «рост» закончился, операторы валютного рынка начали дружно переписывать ценники в сторону снижения. В результате уже после обеденного перерыва доллар в столице опять продают по 26,78-26,79 гривен.

Евро на FOREX во вторник продолжает медленно снижаться. К настоящему моменту он опустился до 1,1759 доллара, но по прогнозу аналитиков, уже к вечеру должен подешеветь еще минимум на 10-15 пунктов. Наличный евро сегодня тоже дешевеет: утром столичные обменники продавали его по 31,43-31,45 гривен, а после обеда – на 5 копеек дешевле.

Российский рубль в первой половине дня вторника опустился до 73,52 рублей за доллар, после чего отвоевал у доллара 20 копеек. Колебания становятся все меньше, т.к. с одной стороны, приближение налогового периода вынуждает российских экспортеров продавать валюту, что поддерживает рубль, а с другой – цены на нефть уже не растут, а укрепление доллара в мире давит на остальные ведущие валюты. Наличный рубль в Киеве второй день подряд продают по 3,62-3,64 гривны за 10 рублей.

Польский злотый подешевел: его можно купить по 6,85-6,87 гривен.